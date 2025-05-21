Озвучены пугающие данные о последствиях невиданных лесных пожаров

Профессор Питер Потапов, содиректор лаборатории в университете Мэриленда, предупреждает, что мир рискует вступить в новый опасный цикл. «2024 год стал худшим годом за всю историю наблюдений по потере лесов из-за пожаров, побив рекорд, установленный только в прошлом году. Если эта тенденция сохранится, это может привести к необратимому преобразованию критически важных природных территорий и вызвать значительные изменения климата, усиливающие выбросы углерода, а также к еще более сильным пожарам. Мы не можем позволить себе создавать опасную обратную связь», — сказал он.