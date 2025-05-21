В Омске мужчина погиб от ножевого ранения в торговом павильоне

По версии следствия, потерпевший вместе с 52-летним мужчиной распивал спиртное в соседнем доме. Вечером подозреваемый, вооружённый ножом, ворвался в магазин и попросил помощи, сообщив, что на него напали. После этого мужчина потерял сознание. Врачи скорой помощи прибыли на место, но спасти пострадавшего не удалось.