В Омске мужчина погиб от ножевого ранения в торговом павильоне

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела 30-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением в груди. Инцидент произошёл вечером 20 мая в торговом павильоне на улице 1-й Трамвайной.
По версии следствия, потерпевший вместе с 52-летним мужчиной распивал спиртное в соседнем доме. Вечером подозреваемый, вооружённый ножом, ворвался в магазин и попросил помощи, сообщив, что на него напали. После этого мужчина потерял сознание. Врачи скорой помощи прибыли на место, но спасти пострадавшего не удалось.
В ходе оперативно-следственных мероприятий был задержан 52-летний подозреваемый. Следователи проводят допросы, осмотры помещений и изымают вещественные доказательства, включая нож и смывы крови. Расследование продолжается, обстоятельства происшествия уточняются. За данное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.