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Семье погибшей в Египте казахстанки возместят моральный ущерб — МИД

АСТАНА, 21 мая — Sputnik. Семье погибшей в Египте казахстанки возместят моральный ущерб, заявил вице-министр иностранных дел Алибек Куантыров.

Источник: Sputnik.kz

Однако, точную сумму он не назвал. Тело женщины должно быть сегодня доставлено в Казахстан.

Взаимодействие осуществляется, консул находится там, держит на контроле вопрос. Египетский министр по гражданской авиации тоже выразил свои искренние соболезнования. Насколько мне известно, за счет египетской стороны. Работает соответствующая комиссия. Есть покрытие казахстанской страховой компании. По моральной компенсации вопрос решен.

сказал Куантыров

Расследование ведет комиссия при министерстве гражданской авиации Египта.

Насчет уголовного дела не могу сказать, сперва проходит расследование. Я думаю, казахстанская сторона будет участвовать, если будет более детальное расследование. В любом случае, мы держим этот вопрос на контроле.

отметил он

18 мая жительница Астаны погибла в аэропорту Шарм-эш-Шейха, когда на нее и еще нескольких женщин упал рекламный щит. Астанчанка скончалась на месте, еще двое получили травмы.

Трагедия произошла зоне вылета, когда казахстанские туристы ждали посадки на рейс до Астаны.