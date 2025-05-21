Число пострадавших после взрыва в Ставрополе возросло до трех, среди них ребенок

Число пострадавших после взрыва бытового газа в ставропольском многоквартирном доме возросло до трех человек, среди них ребенок. Об этом в среду, 21 мая, сообщили в минздраве по региону.
— Пострадавшая в состоянии средней тяжести была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, за амбулаторной помощью обратились два пострадавших, среди которых ребенок, состояние удовлетворительное, — написали в Telegram-канале ведомства.
Взрыв произошел на 18 этаже многоквартирного дома в 7:00. По словам местных жителей, ударной волной вынесло несущие стены и перекрытия, груда кирпичей разлетелась на десятки метров. Глава города Иван Ульянченко заявил, что в квартире взорвался бытовой газ.
Позже в Сети появилось видео, на котором показана обстановка внутри взорвавшейся квартиры в Ставрополе. При этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пожар полностью потушен.