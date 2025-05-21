Число пострадавших после взрыва в Ставрополе возросло до трех, среди них ребенок

— Пострадавшая в состоянии средней тяжести была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, за амбулаторной помощью обратились два пострадавших, среди которых ребенок, состояние удовлетворительное, — написали в Telegram-канале ведомства.