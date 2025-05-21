ДТП с участием мотоцикла произошло на Сущевском валу в Москве

20 мая в Московской области на автодороге желтый автомобиль марки Lamborgini на большой скорости столкнулся с отбойником, загорелся, а затем взорвался. Авария произошла на платной трассе. Позже появилась информация, что за рулем автомобиля находился 44-летний гонщик Василий Куденко, обладающий первым разрядом по автоспорту.