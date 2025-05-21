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ДТП с участием мотоцикла произошло на Сущевском валу в Москве

На улице Сущевский вал в районе дома 22 произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом в среду, 21 мая, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На улице Сущевский вал в районе дома 22 произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом в среду, 21 мая, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Движение по внутренней стороне ТТК затруднено на пять километров. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — написали в Telegram-канале Дептранса.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

20 мая в Московской области на автодороге желтый автомобиль марки Lamborgini на большой скорости столкнулся с отбойником, загорелся, а затем взорвался. Авария произошла на платной трассе. Позже появилась информация, что за рулем автомобиля находился 44-летний гонщик Василий Куденко, обладающий первым разрядом по автоспорту.