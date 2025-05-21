В Италии забили тревогу из-за ухудшения отношений с Россией

«Между Италией и Россией исторически было доверие — сейчас этого доверия нет» — заявил Трани в интервью РБК. Он отметил, что санкционные ограничения привели к тому, что российские инвесторы, ранее активно вкладывавшие средства в Италию, столкнулись с невозможностью пользоваться приобретенной недвижимостью и активами. Это коснулось, в частности, владельцев домов и яхт на популярных курортах, таких как Капри и Сардиния.