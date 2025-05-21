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В Италии забили тревогу из-за ухудшения отношений с Россией

После введения антироссийских санкций доверие между правительствами и бизнесом Италии и России оказалось подорвано, на восстановление прежних связей уйдут годы. Такую проблему в отношениях между странами обозначил президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.

Кризис доверия наблюдается прежде всего между государственными структурами и деловыми кругами.

После введения антироссийских санкций доверие между правительствами и бизнесом Италии и России оказалось подорвано, на восстановление прежних связей уйдут годы. Такую проблему в отношениях между странами обозначил президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.

«Между Италией и Россией исторически было доверие — сейчас этого доверия нет» — заявил Трани в интервью РБК. Он отметил, что санкционные ограничения привели к тому, что российские инвесторы, ранее активно вкладывавшие средства в Италию, столкнулись с невозможностью пользоваться приобретенной недвижимостью и активами. Это коснулось, в частности, владельцев домов и яхт на популярных курортах, таких как Капри и Сардиния.

Глава Итало-российской торговой палаты подчеркнул, что последствия санкций ощущают не только бизнесмены, но и простые граждане Италии. Рост налогов, повышение стоимости электроэнергии, бензина и газа вызывает недоумение у населения, которое напрямую связывает это с внешнеполитическими решениями Евросоюза. Трани обратил внимание, что кризис доверия наблюдается прежде всего между государственными структурами и деловыми кругами, но не между итальянцами и русскими как народами.

С 1965 года Итало-российская торговая палата служит важным каналом для взаимодействия между странами, особенно в периоды политических разногласий. В прошлом, несмотря на существование эмбарго и «железного занавеса», именно через палату реализовывались значимые проекты, такие как создание АвтоВАЗа при поддержке Fiat.