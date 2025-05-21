Личного секретаря и советника мэра столичного города дерзко расстреляли среди бела дня

Личный секретарь и советник мэра Мехико убиты в результате дерзкого нападения среди бела дня. Члены команды главы мексиканской столицы Клары Бругада были застрелены вооруженными людьми на мотоциклах во время нападения в центральной части города.
Мэр мексиканской столицы Клара Бругада назвала убийство своего личного секретаря Химены Гусман и советника Хосе Муньоса «прямым нападением». Мотивы преступления выясняются, но Бругада пообещала, что ее правительство «продолжит неустанную борьбу с отсутствием безопасности».
Нападение произошло около 7 часов утра на оживленной дороге в районе Moderna, недалеко от входа на станцию метро Xola, пишет The Guardian.
По предварительным данным, Муньос ждал на улице Химену Гусман, которая приехала за ним. На видео с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина в белой футболке и мотоциклетном шлеме ждет у машины Гусман, а затем внезапно достает пистолет и начинает стрелять — сначала в Муньоса, затем в Гусман, — прежде чем скрыться с экрана. Сообщается, что он скрылся с напарником на мотоцикле, припаркованном неподалеку.
Происшедшее имело признаки нападения организованной преступности — инциденты, которые относительно редки в столице Мексики, подчеркивает The Guardian.
Будучи мэром Мехико, Клара Бругада занимает один из самых влиятельных политических постов в стране после президента Клаудии Шейнбаум, и они являются союзниками в партии Морена.
Президент Мексики Шейнбаум осудила убийства и заявила на своей утренней пресс-конференции, что безнаказанности не будет. Ни у Гусман, ни у Муньоса не было охраны, но Шейнбаум сказала, что ей ничего не известно о каких-либо угрозах в их адрес.
Гусман много лет работала с Бругадой и, как сообщается, была одним из самых близких к ней людей в столичном правительстве.
На пресс-конференции вскоре после нападения Бругада, одетая в черное, напряженным голосом почтила память двух жертв.
«Гусман была замечательной, неутомимой, доброй женщиной. Я знаю Муньоса почти столько же. Он один из самых умных людей, которых я когда-либо встречала, и чрезвычайно ответственный», — сказала она. «Я хочу обнять их семьи, друзей, любимых и товарищей по борьбе. Мы в городском правительстве потрясены и скорбим о потере двух дорогих товарищей».
Власти расследуют мотив преступления и проверяют записи с камер наблюдения, чтобы установить личности нападавших, говорится в заявлении Бругады.
Через два часа после нападения полиция убрала тела, и все, что осталось, — это разбитое стекло и лужа крови, высыхающая на утреннем солнце, рассказывает The Guardian.
Чуть дальше по дороге чистильщик обуви сказал, что он был там, когда это произошло. «Я был прямо здесь, работал, когда они стреляли в них, и я даже не понял», — говорит он, прежде чем объяснить: «Я немного глуховат».
«Но паники не было, — добавил очевидец. — Все просто начали смотреть в ту сторону, а потом мой друг сказал мне, что возле машины было два мертвых человека».
«На самом деле я тоже не слышал выстрелов, — сказал его друг, владелец киоска по имени Хосе Антонио. — Я думаю, что стреляли, должно быть, с глушителем».
Он добавил: «Убийцы не пытались это скрыть — они сделали это в час пик».
Эти убийства стали самыми громкими нападениями на правительственных чиновников в Мехико со времени покушения на тогдашнего начальника полиции города Омара Гарсию Харфуча пять лет назад, пишет The Guardian. В ходе этого нападения боевики, связанные с картелем «Новое поколение Халиско», устроили засаду на Гарсию Харфуча, когда он выходил из своего дома, изрешетив его машину сотнями пуль и убив трех человек, но не самого начальника полиции, который выжил и стал министром безопасности нынешнего федерального правительства.
«Мы не оставим этот трусливый поступок безнаказанным», — написал Гарсия Харфуч в соцсети, пообещав федеральному правительству помощь в расследовании.
На месте преступления Хосе Антонио, владелец ларька, сказал, что за более чем полувековой опыт жизни в этом районе он никогда не видел ничего подобного. «Это спокойный район», — сказал он. «Они стали мишенью. Я думаю, для профессиональных убийц не имеет значения, есть вокруг люди или нет. Они делают это и уходят оттуда».