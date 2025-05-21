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Торфяной пожар в Ляховичском районе тушили более 40 человек и 14 единиц техники

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торфяной пожар возле деревни Новоселки в Ляховичском районе Брестской области тушили более 40 человек и 14 единиц техники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

«Для ликвидации пожара задействовались 14 единиц техники и 43 человека, из них 12 единиц техники и 38 работников МЧС. В 21.00 пожар ликвидирован, общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 2 га», — рассказали в спасательном ведомстве.

В МЧС добавили, что сообщение об обнаружении торфяного пожара поступило утром 20 мая.

Силами МЧС и Минлесхоза также ликвидирован лесной пожар возле деревни Вулька-Телеханская Ивацевичского района Брестской области. Привлекались две единицы техники и девять человек, из них одна единица техники и два работника МЧС.