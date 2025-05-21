Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоэтажном доме в Ставрополе

Дело возбуждено по двум статьям.
Возбуждено уголовного дело поле взрыва газа в доме Ставрополя. Об этом сообщает региональное СУСК РФ.
«В следственном отделе по Промышленному району города Ставрополь СУ СКР по Ставропольскому краю по факту хлопка бытового газа возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Дело возбуждено по двум статьям: умышленное уничтожение или повреждение имущества и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В одном из многоэтажных домов города Ставрополь 21 мая произошел взрыв бытового газа, в результате чего пострадали три человека. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.