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Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоэтажном доме в Ставрополе

Возбуждено уголовного дело поле взрыва газа в доме Ставрополя. Об этом сообщает региональное СУСК РФ.

Дело возбуждено по двум статьям.

Возбуждено уголовного дело поле взрыва газа в доме Ставрополя. Об этом сообщает региональное СУСК РФ.

«В следственном отделе по Промышленному району города Ставрополь СУ СКР по Ставропольскому краю по факту хлопка бытового газа возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Дело возбуждено по двум статьям: умышленное уничтожение или повреждение имущества и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В одном из многоэтажных домов города Ставрополь 21 мая произошел взрыв бытового газа, в результате чего пострадали три человека. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.