Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоэтажном доме в Ставрополе

«В следственном отделе по Промышленному району города Ставрополь СУ СКР по Ставропольскому краю по факту хлопка бытового газа возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Дело возбуждено по двум статьям: умышленное уничтожение или повреждение имущества и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.