В Минске учащийся гимназии получил уголовное дело из-за 12 свертков

В сообщении сказано, что 16 мая сотрудниками наркоконтроля по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ был задержан 17-летний учащийся одной из минских гимназий неподалеку от одного из домов, расположенных по улице Чичурина. При себе у несовершеннолетнего нашли 12 свертков с опасным психотропом. Кроме того, еще три свертка были изъты по географическим координатам, которые сохранились в мобильном телефоне. В отношении задержанного было заведено уголовное дело.