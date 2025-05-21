В Минске учащийся гимназии получил уголовное дело из-за 12 свертков. Подробности привели в пресс-службе прокуратуры Фрунзенского района, передает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что 16 мая сотрудниками наркоконтроля по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ был задержан 17-летний учащийся одной из минских гимназий неподалеку от одного из домов, расположенных по улице Чичурина. При себе у несовершеннолетнего нашли 12 свертков с опасным психотропом. Кроме того, еще три свертка были изъты по географическим координатам, которые сохранились в мобильном телефоне. В отношении задержанного было заведено уголовное дело.
Заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун отметил, что учащемуся 11 класса гимназии было предъявлено обвинение в незаконных с целью сбыта приобретении и хранении особо опасных психотропных веществ, в крупном размере по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса. Он пояснил, что по названной статье предусматривается от 6 до 15 лет лишения свободы со штрафом или же без него.
— В отношении несовершеннолетнего санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнил зампрокурора Фрунзенского района.
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