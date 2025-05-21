Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ставрополе

ТАСС собрал основное о происшествии.
Об инциденте
- Взрыв бытового газа произошел утром 21 мая в жилом доме в Ставрополе по ул. Тухачевского, 30/8.
- ЧП произошло в квартире на верхнем этаже.
- На месте работают все экстренные городские службы, дом отключили от коммуникаций.
- Возгорание после взрыва оперативно локализовали и потушили.
Пострадавшие
- Пострадавшая женщина находится в состоянии средней тяжести.
- По предварительной информации оперативных служб, погибших нет.
- По последним данным, пострадали три человека, в том числе ребенок.
Реакция властей
- Глава города Иван Ульянченко выехал на место происшествия.
- Прокуратура начала проверку. Будет дана оценка исполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере.
- На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Промышленного района города Ставрополя Александр Ряхин.
- Ход следственных действий контролируется прокуратурой региона.
- По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, специалисты приступят к работе по обследованию состояния здания, как только это станет возможно.
- После будут спланированы работы по восстановлению.
- СУ СК по региону возбудило уголовное дело.