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Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ставрополе

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Ставрополе. В результате пострадала женщина, сообщил в Telegram-канале глава города Иван Ульянченко.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Об инциденте

  • Взрыв бытового газа произошел утром 21 мая в жилом доме в Ставрополе по ул. Тухачевского, 30/8.
  • ЧП произошло в квартире на верхнем этаже.
  • На месте работают все экстренные городские службы, дом отключили от коммуникаций.
  • Возгорание после взрыва оперативно локализовали и потушили.

Пострадавшие

  • Пострадавшая женщина находится в состоянии средней тяжести.
  • По предварительной информации оперативных служб, погибших нет.
  • По последним данным, пострадали три человека, в том числе ребенок.

Реакция властей

  • Глава города Иван Ульянченко выехал на место происшествия.
  • Прокуратура начала проверку. Будет дана оценка исполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере.
  • На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Промышленного района города Ставрополя Александр Ряхин.
  • Ход следственных действий контролируется прокуратурой региона.
  • По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, специалисты приступят к работе по обследованию состояния здания, как только это станет возможно.
  • После будут спланированы работы по восстановлению.
  • СУ СК по региону возбудило уголовное дело.