С 3 июня из Уфы в Горно-Алтайск будут летать самолеты

Начиная с 3 июня авиакомпания «Азимут» запускает регулярное прямое сообщение между Уфой и Горно-Алтайском. Воздушные перевозки будут осуществляться еженедельно по вторникам на российских лайнерах Superjet 100, рассчитанных на 100 пассажиров.
Согласно расписанию, вылет из уфимского аэропорта запланирован на 07:05 по местному времени. Обратный рейс из Горно-Алтайска будет отправляться в 13:10 (местное время). Продолжительность перелета в обоих направлениях составит 3 часа 5 минут.
Напомним, инициатива организации прямого авиамаршрута была согласована в ходе официальных переговоров между главой Башкирии Радием Хабировым и председателем правительства Республики Алтай Андреем Турчаком во время визита алтайской делегации в Уфу в ноябре 2023 года.
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