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Три человека пострадали в ДТП на подъезде к Батайску

Стали известны подробности ДТП с пострадавшими на Северном подъезде к Батайску.

Источник: Комсомольская правда

Три человека пострадали в ДТП на Северном подъезде к Батайску днем 20 мая. Подробности происшествия сообщили в донской полиции.

Предварительно, 22-летний водитель автомобиля Lada Granta не выдержал безопасную скорость и врезался в автопоезд Sitrak. В итоге пострадали сам молодой человек, управлявший легковушкой, а также его пассажиры 23 и 26 лет.

Вчера, по всей видимости из-за этой аварии, некоторое время сохранялся дорожный затор.

Правоохранители просят автолюбителей быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

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