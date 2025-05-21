Три человека пострадали в ДТП на подъезде к Батайску

Три человека пострадали в ДТП на Северном подъезде к Батайску днем 20 мая. Подробности происшествия сообщили в донской полиции.
Предварительно, 22-летний водитель автомобиля Lada Granta не выдержал безопасную скорость и врезался в автопоезд Sitrak. В итоге пострадали сам молодой человек, управлявший легковушкой, а также его пассажиры 23 и 26 лет.
Вчера, по всей видимости из-за этой аварии, некоторое время сохранялся дорожный затор.
Правоохранители просят автолюбителей быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
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