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«Она сама попросила»: красноярец пошел под суд за убийство или помощь в самоубийстве возлюбленной

Дело о смерти 28-летней девушки из Красноярска дошло до суда. По версии обвинения, виновником ее ухода из жизни стал 42-летний мужчина, который по ее просьбе вколол ей большую дозу наркотика.

Дело о смерти 28-летней девушки из Красноярска дошло до суда. По версии обвинения, виновником ее ухода из жизни стал 42-летний мужчина, который по ее просьбе вколол ей большую дозу наркотика.

«Я понимал, что она может умереть, но она сама попросила», — утверждает обвиняемый. Как установили медики, девушка скончалась от острого отравления запрещенным веществом и отека головного мозга.

Отец погибшей обратился в прокуратуру и рассказал об обстоятельствах ее смерти. Он также сообщил о негативном влиянии обвиняемого на погибшую. После этого прокурор инициировал возбуждение уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).

Выяснилось, что раньше девушка всегда была при деле, работала, училась, пока не встретилась со своим будущим сожителем с 20-летним стажем употребления наркотиков. Он был судим, а также давно страдал от иммунодефицита и других неизлечимых болезней.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

Ранее «МК Красноярск» писал о том, что с начала 2025 года в крае было выявлено 10 интернет-площадок, продающих запрещенные вещества.