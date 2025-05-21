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Самарскую школу уличили в поборах с родителей

Прокуратура установила, что в школе № 163 в Самаре незаконно собирали деньги с родителей на охрану.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре родители пожаловались на руководство школы № 163. Они заявили, что в учебном заведении незаконно взимают деньги на охрану. Прокуроры провели проверку. Информация подтвердилась.

«Установлено, что в марте 2025 года в одном из родительских чатов представители администрации школы указали на необходимость сбора денег для оплаты охраны в фиксированном размере с ежемесячным внесением платежа», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что учебное заведение не подавало в департамент образования заявки на финансирование охраны. Оно незаконно возложило на родителей эти расходы. В адрес директора школы внесли представление об устранении нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении.