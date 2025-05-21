Самарскую школу уличили в поборах с родителей

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что учебное заведение не подавало в департамент образования заявки на финансирование охраны. Оно незаконно возложило на родителей эти расходы. В адрес директора школы внесли представление об устранении нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении.