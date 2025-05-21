Продавщица из Деденево голыми руками обезвредила вооруженного грабителя: видео

В Дмитровском городском округе произошел невероятный случай — местная продавщица не только сумела дать отпор вооруженному ножом грабителю, но и буквально выгнала его из магазина. По информации источников, когда преступник попытался ограбить торговую точку в поселке Деденево, отважная женщина не растерялась — она сумела выхватить у злоумышленника нож, а затем, вооружившись обычной метлой, выдворила его за дверь.