Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре ребенка погибли при взрыве школьного автобуса в Пакистане

В пакистанской провинции Белуджистан в результате взрыва школьного автобуса погибли как минимум четыре ребенка, еще 38 человек получили травмы.

В пакистанской провинции Белуджистан в результате взрыва школьного автобуса погибли как минимум четыре ребенка, еще 38 человек получили травмы. Об этом сообщает издание Dawn.

Трагедия произошла утром 21 мая в районе Хуздара, когда автобус следовал по маршруту. По всей видимости, это был теракт.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви выразил соболезнования семьям погибших и осудил нападение.

«Звери, которые нападают на невинных детей, не заслуживают снисхождения. Враг продемонстрировал варварство, напав на невинных детей», — высказался он.

По словам Накви, атака была спланированной акцией, направленной на подрыв стабильности в стране.

Читайте также: «Индия и Пакистан заявили о своей победе после прекращения огня».