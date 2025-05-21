Четыре ребенка погибли при взрыве школьного автобуса в Пакистане

В пакистанской провинции Белуджистан в результате взрыва школьного автобуса погибли как минимум четыре ребенка, еще 38 человек получили травмы. Об этом сообщает издание Dawn.
Трагедия произошла утром 21 мая в районе Хуздара, когда автобус следовал по маршруту. По всей видимости, это был теракт.
Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви выразил соболезнования семьям погибших и осудил нападение.
«Звери, которые нападают на невинных детей, не заслуживают снисхождения. Враг продемонстрировал варварство, напав на невинных детей», — высказался он.
По словам Накви, атака была спланированной акцией, направленной на подрыв стабильности в стране.
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