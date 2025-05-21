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Спасатели создают минерализованные полосы для защиты села Татаурово от приближающегося пожара: видео

В Забайкалье продолжаются работы по защите села Татаурово от лесного пожара. Как сообщает Минприроды региона, для предотвращения распространения огня специалисты прокладывают противопожарные минерализованные полосы. На месте работают 28 сотрудников КГСАУ «Забайкаллесхоз» с использованием двух гусеничных тракторов, которые проводят опахивание территории. По словам руководителя учреждения Алексея Байкова, существует угроза не только для населенного пункта, но и для расположенной поблизости автозаправочной станции. Несмотря на то, что первые защитные полосы были созданы еще вчера, сильный ветер продолжает способствовать быстрому распространению пламени, что осложняет ситуацию.

В Забайкалье продолжаются работы по защите села Татаурово от лесного пожара. Как сообщает Минприроды региона, для предотвращения распространения огня специалисты прокладывают противопожарные минерализованные полосы. На месте работают 28 сотрудников КГСАУ «Забайкаллесхоз» с использованием двух гусеничных тракторов, которые проводят опахивание территории.

По словам руководителя учреждения Алексея Байкова, существует угроза не только для населенного пункта, но и для расположенной поблизости автозаправочной станции. Несмотря на то, что первые защитные полосы были созданы еще вчера, сильный ветер продолжает способствовать быстрому распространению пламени, что осложняет ситуацию.