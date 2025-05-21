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Появилось видео момента взрыва квартиры в Ставрополе

На видео попал момент взрыва в одной из квартир жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе. Хлопок был вызван, предварительно, взрывом газа. Пострадала также соседняя многоэтажка.

В Ставрополе на Тухачевского в многоквартирном доме утром прогремел взрыв.

На видео попал момент взрыва в одной из квартир жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе. Хлопок был вызван, предварительно, взрывом газа. Пострадала также соседняя многоэтажка.

На кадрах видно, как от мощного хлопка в разные стороны разлетается стена верхнего этажа многоквартирного дома. Видно как с высоты 18 этажа падает бетонный блок.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов на улице Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв бытового газа, за которым последовал пожар. Пострадало трое человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.