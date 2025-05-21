Вооруженные «речные пираты» ограбили иностранных туристов во время обзорной экскурсии

Как пишет The Guardian, в видеоролике, опубликованном в социальных сетях, одна из туристок, Элизабет де ла Альмудена, рассказала, что 14 мая она пережила «худший день в своей жизни», когда четверо вооруженных нападавших, вооруженных пистолетами и одним автоматом, поднялись на борт лодки, на которой она путешествовала со своими родителями и шестилетней дочерью. По ее словам, вооруженные люди заставили их открыть банковские приложения на своих телефонах и снять средства со счетов.