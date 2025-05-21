Вооруженные «речные пираты» ограбили иностранных туристов во время обзорной экскурсии

Вооруженные «речные пираты» ограбили испанских туристов в перуанской Амазонии, Турист говорят, что четыре человека с пистолетами и автоматом в руках поднялись на борт судна и заставили пассажиров снять деньги со своих банковских счетов.
Испанская туристка рассказала, как вооруженная банда, называющая себя «речными пиратами», ограбила ее и ее семью на борту лодки, плывшей по реке Амазонка в Перу.
Как пишет The Guardian, в видеоролике, опубликованном в социальных сетях, одна из туристок, Элизабет де ла Альмудена, рассказала, что 14 мая она пережила «худший день в своей жизни», когда четверо вооруженных нападавших, вооруженных пистолетами и одним автоматом, поднялись на борт лодки, на которой она путешествовала со своими родителями и шестилетней дочерью. По ее словам, вооруженные люди заставили их открыть банковские приложения на своих телефонах и снять средства со счетов.
«Мы организовали семейный тур, обзорную экскурсию», — сказала она, добавив, что после ограбления их отвезли дальше в джунгли и оставили там на час.
«Самое сложное было, когда эти люди поднялись на борт судна. Через приложения для мобильных телефонов они потребовали от нас снять деньги с наших счетов и перевести их на один из их счетов, иначе они бы не уехали», — добавила она.
Де ла Альмудена говорит, что на борту судна находилось около 14 испанских туристов, в том числе дети и пожилые люди, которые были отпущены потрясенными, но невредимыми после пережитого испытания.
Испанка рассказала, что местная семья нашла их в затруднительном положении и помогла вернуться в Икитос, куда они прибыли ранним утром.
Она также утверждала, что у туристической компании Canopy Tours Iquitos на судне не было аварийного протокола или GPS-навигатора.
В заявлении, опубликованном во вторник, туроператор Canopy Tours Iquitos заявил, что инцидент вышел из-под его контроля и «был немедленно доведен до сведения властей».
«С самого начала мы активировали наши аварийные протоколы, предложили свою помощь пострадавшей группе и активно сотрудничали со следствием», — говорится в заявлении.
Компания также заявила, что в ответ на инцидент она совершенствует свои меры безопасности, включая GPS-мониторинг, и более тесно сотрудничает с речной полицией.
Риск вооруженного ограбления в Перу невелик, отмечает The Guardian, однако Госдепартамент США предупредил американскиих граждан «проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, гражданскими беспорядками и риском похищения людей» в некоторых частях этой южноамериканской страны.