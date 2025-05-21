Губернатор сообщил о повреждении здания завода полупроводников в Болхове

«В результате массированной вражеской атаки БПЛА в городе Болхове получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов», — рассказал он.
Клычков добавил, что на местах устраняют последствия атаки.
Ранее губернатор сообщал об уничтожении 37 беспилотников за прошедшие сутки и еще 16 утром 21 мая. Изначально он утверждал, что повреждений и пострадавших в результате атаки нет.
Болховский завод полупроводниковых приборов («БЗПП») начал работу 2 июля 1968 года. Его с 2005-го возглавляет Вячеслав Поярков. На заводе выпускается порядка 200 элементов электронной компонентной базы для всех видов вооружения. АО «БЗПП» включено в Сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса, оно поставляет продукцию для более 500 предприятий оборонной и космической промышленности.
После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Минобороны России отчитывалось о перехвате 127 дронов в ночь на 21 мая, в том числе 41 — над Брянской областью, 37 — над Орловской и 31 — над Курской. Утром в ведомстве сообщили об уничтожении еще 32 беспилотников. Из них 16 дронов сбили над Орловской областью, десять — над Брянской и шесть — над Курской.