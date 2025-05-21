Губернатор сообщил о повреждении здания завода полупроводников в Болхове

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Минобороны России отчитывалось о перехвате 127 дронов в ночь на 21 мая, в том числе 41 — над Брянской областью, 37 — над Орловской и 31 — над Курской. Утром в ведомстве сообщили об уничтожении еще 32 беспилотников. Из них 16 дронов сбили над Орловской областью, десять — над Брянской и шесть — над Курской.