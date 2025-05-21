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Следователи установили причину вчерашнего пожара в Кировском районе Красноярска

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме по улице Академика Вавилова поступило в пожарную часть в 19:35 20 мая. Как оказалось, причиной стало короткое замыкание в розетке.

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме по улице Академика Вавилова поступило в пожарную часть в 19:35 20 мая. Как оказалось, причиной стало короткое замыкание в розетке.

Прибывшие на место сотрудники МЧС России эвакуировали по лестничным маршам 12 человек, среди них 5 детей.

Общая площадь пожара достигла 20 кв. метров, огонь успел повредить домашние вещи и мебель. Ликвидировать открытое горение удалось к 21:15. На тушение пожара привлекались 13 единиц техники и 49 человек личного состава.

Напомним, что за минувшие выходные на территории края было потушено 36 пожаров.