Град обломков: Камера сняла, как мощный взрыв изнутри разнёс многоэтажку в Ставрополе

Напомним, что утром 21 мая в ставропольской многоэтажке взорвался газ. Мощным взрывом разнесло целый этаж. После этого вспыхнул пожар, который довольно быстро удалось потушить. На данный момент известно о трёх пострадавших, среди которых есть ребёнок.