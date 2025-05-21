Град обломков: Камера сняла, как мощный взрыв изнутри разнёс многоэтажку в Ставрополе

Момент взрыва. Видео © Telegram/ Нетипичный Ставрополь.
Спустя мгновение после взрыва на землю повалились огромные куски разнесённой конструкции. Упавшими обломками повредило около 60 припаркованных машин. По факту ЧП в многоэтажке возбуждено уголовное дело.
Напомним, что утром 21 мая в ставропольской многоэтажке взорвался газ. Мощным взрывом разнесло целый этаж. После этого вспыхнул пожар, который довольно быстро удалось потушить. На данный момент известно о трёх пострадавших, среди которых есть ребёнок.