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Град обломков: Камера сняла, как мощный взрыв изнутри разнёс многоэтажку в Ставрополе

В Сети появилось видео, на котором запечатлён взрыв на 18 этаже жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе. ЧП произошло около 7 утра 21 мая.

Источник: Life.ru

Момент взрыва. Видео © Telegram/ Нетипичный Ставрополь.

Спустя мгновение после взрыва на землю повалились огромные куски разнесённой конструкции. Упавшими обломками повредило около 60 припаркованных машин. По факту ЧП в многоэтажке возбуждено уголовное дело.

Напомним, что утром 21 мая в ставропольской многоэтажке взорвался газ. Мощным взрывом разнесло целый этаж. После этого вспыхнул пожар, который довольно быстро удалось потушить. На данный момент известно о трёх пострадавших, среди которых есть ребёнок.