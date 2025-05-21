Приговор участнику ОПГ «Герат-Урал», причастному к убийству бизнесмена Ермолаева, вступил в силу

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, Рогожина признали причастным к убийству директора «Тагмет» и его телохранителя, а также к еще одному убийству.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Рогожкина виновным по п. «н» ст. 102, п. «а», «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР. и назначил наказание в виде 14 лет колонии общего режима. Также с осужденного взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу супруги убитого телохранителя.
Позднее сторона защиты обжаловала приговор, однако по итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений.