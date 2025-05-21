В Аксае сотрудники офиса мобильного оператора продали данные клиентов

По данным ведомства, в 2023 году четверо сотрудников офиса оператора связи скопировали данные более 400 абонентов и передали своему руководителю. После этого руководитель и его бывший коллега продали материалы за 40 тысяч рублей. В итоге личные сведения клиентов компании оказались в свободном доступе.