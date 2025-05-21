В Аксае сотрудники офиса мобильного оператора продали данные клиентов

В Аксае осудили шестерых преступников, причастных к торговле персональными данными. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
По данным ведомства, в 2023 году четверо сотрудников офиса оператора связи скопировали данные более 400 абонентов и передали своему руководителю. После этого руководитель и его бывший коллега продали материалы за 40 тысяч рублей. В итоге личные сведения клиентов компании оказались в свободном доступе.
Преступников задержали представители УФСБ. Уголовное дело рассматривалось в Аксайском районном суде по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Подсудимые в зависимости от степени вины получили от 3 месяцев до 3 лет ограничения свободы. Решение пока не вступило в силу.
Известно, что дело бывшего коллеги сотрудников сотового оператора было выделено в отдельное производство.
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