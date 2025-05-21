Дело о крушении вертолета на Среднем Урале прекращено

Как рассказывал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерия Горелых, пилот собирался провести обзорную экскурсию вокруг поселка для подруги жены. В итоге вертолет упал, обоих пострадавших госпитализировали. Сообщалось, что у бизнесмена не было летного удостоверения, как и разрешения от соответствующих служб проводить полет в тот день. Позже к этим же выводам пришло и следствие.