Болховский завод поврежден в результате атаки БПЛА в Орловской области

Сразу после атаки БПЛА начались работы по ликвидации последствий.
В результате атаки беспилотников на Болхов Орловской области были повреждены несколько частных жилых домов, а также здание Болховского завода полупроводниковых приборов. Об этом сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов», — пишет Клычков в своем telegram-канале. Сразу после атаки на местах происшествий начались работы по ликвидации последствий. В результате атаки никто не пострадал.