В Орловской области в результате атаки БПЛА поврежден завод

В результате массированного удара беспилотников в городе Болхове Орловской области пострадало здание завода полупроводниковых приборов, сообщил глава региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале.
«По уточнённым данным, в результате атаки БПЛА в Болхове были повреждены несколько частных домов и здание завода. В настоящее время на месте происшествия проводятся работы по ликвидации последствий атаки», — написал губернатор.
Ранее Клычков сообщил, что ночью и утром 21 мая над регионом были сбиты 53 украинских беспилотника. По его информации, пострадавших нет.