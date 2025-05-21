Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Орловской области в результате атаки БПЛА поврежден завод

По данным губернатора Андрея Клычкова, над Орловской областью в ночь на среду было уничтожено 53 беспилотника.

Источник: Аргументы и факты

В результате массированного удара беспилотников в городе Болхове Орловской области пострадало здание завода полупроводниковых приборов, сообщил глава региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале.

«По уточнённым данным, в результате атаки БПЛА в Болхове были повреждены несколько частных домов и здание завода. В настоящее время на месте происшествия проводятся работы по ликвидации последствий атаки», — написал губернатор.

Ранее Клычков сообщил, что ночью и утром 21 мая над регионом были сбиты 53 украинских беспилотника. По его информации, пострадавших нет.