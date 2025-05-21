Очевидцы рассказали об обстановке после взрыва газа в доме в Ставрополе

Взрыв газа в жилом доме в Ставрополе прогремел ровно в 7 часов утра, взрывной волной повредило соседние здания. Об этом aif.ru рассказала очевидица Алена (имя изменено — ред.).
«Взрыв был в шестом подъезде, я живу во втором. Взрыв был как по будильнику в семь утра. Все до других домов разлетелось», — отметила девушка.
По ее словам, довольно скоро к дому съехались спасатели, звук сирен был слышен во всей округе.
Еще одна очевидица София, проживающая в соседнем доме, добавила, что после взрыва в квартирах выбило пробки.
Взрыв газа произошел в 18-этажном доме на улице Тухачевского в Ставрополе, после чего вспыхнул пожар, но его уже потушили, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
В Минздраве Ставропольского края отметили, что одна женщина в состоянии средней тяжести была госпитализирована. Еще два человека, включая ребенка, обратились за амбулаторной помощью, их состояние удовлетворительное.