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ФСБ задержала россиянина за сбор данных об объектах ПВО в Калужской области

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали россиянина, передававшего спецслужбам Украины данные об объектах ПВО в Калужской области и изучавшего управление ударными БПЛА. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

В Калужской области был задержан россиянин 1987 года рождения, подозреваемый в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и передаче им разведывательной информации. По данным Центра общественных связей, с сентября 2023 года он поддерживал связь с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram. В ходе общения он согласился оказывать содействие иностранной стороне и выполнял задачи, связанные с выявлением расположения систем ПВО Минобороны РФ на территории региона.

При обыске в его телефоне была обнаружена переписка с куратором и боевиками запрещенных в России террористических организаций, в которой обсуждались планы по проведению диверсионно-террористических акций.

По информации ФСБ, по указанию кураторов он приобрел пауэрбанки, сухие пайки и энергетики, которые собирался спрятать в тайнике для украинских диверсионных групп. Также он изучал обучающие материалы по управлению ударными беспилотниками.

Как сообщается, задержанный полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), он заключен под стражу.