ФСБ задержала россиянина за сбор данных об объектах ПВО в Калужской области

В Калужской области был задержан россиянин 1987 года рождения, подозреваемый в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и передаче им разведывательной информации. По данным Центра общественных связей, с сентября 2023 года он поддерживал связь с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram. В ходе общения он согласился оказывать содействие иностранной стороне и выполнял задачи, связанные с выявлением расположения систем ПВО Минобороны РФ на территории региона.