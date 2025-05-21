ФСБ задержала россиянина за сбор данных об объектах ПВО в Калужской области

В Калужской области был задержан россиянин 1987 года рождения, подозреваемый в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и передаче им разведывательной информации. По данным Центра общественных связей, с сентября 2023 года он поддерживал связь с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram. В ходе общения он согласился оказывать содействие иностранной стороне и выполнял задачи, связанные с выявлением расположения систем ПВО Минобороны РФ на территории региона.
При обыске в его телефоне была обнаружена переписка с куратором и боевиками запрещенных в России террористических организаций, в которой обсуждались планы по проведению диверсионно-террористических акций.
По информации ФСБ, по указанию кураторов он приобрел пауэрбанки, сухие пайки и энергетики, которые собирался спрятать в тайнике для украинских диверсионных групп. Также он изучал обучающие материалы по управлению ударными беспилотниками.
Как сообщается, задержанный полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), он заключен под стражу.