Тагильчанка через суд требует от магов с телевидения вернуть ей 1,7 млн

В Нижнем Тагиле в суде рассматривается необычное дело. Местная жительница обратилась в одну из популярных программ на федеральном телеканале с просьбой оказать ей эзотерические услуги. Но в конечном итоге это обращение стоило ей круглой суммы.
Суммарно тагильчанка перевела магу из телевизора свыше 1,7 миллиона рублей. Однако результата, который ей пообещали, не последовало.
Женщина потребовала вернуть деньги, но ответа от экстрасенсов не последовало.
— Итог — обращение в суд с иском о защите прав потребителей, — уточнили в Свердловском областном суде.
Женщина не только просит вернуть ей потраченные ей на магию деньги, но и возместить ей компенсацию морального вреда (ее сумма не уточняется).
Ответчиками выступают телеканал ТВ3, исполнитель «услуг», а также платежные и финансовые организации, через которые переводили деньги. Судья назначил рассмотрение дела на 28 мая 2025 года.