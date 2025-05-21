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Минчанин может сесть на пять лет за находку в коробке в кармане куртки

Милиция задержала минчанина из-за находки в коробке.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин может сесть на пять лет за находку в коробке в кармане куртки. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Партизанского района, сообщает агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что 33-летний житель Минска последние несколько лет приобретал наркотики для личного употребления. Мужчина оформил в наркошопе заказ на 6 граммов опасного вещества и после оплаты администратор прислал ему фото, а также координаты местности, где именно расположен тайник.

Через несколько дней сотрудники наркоконтроля задержали минчанина и доставили его в Партизанское РУВД. Во время личного досмотра в кармане куртки мужчины сотрудниками была обнаружена коробка из-под никотиновых паучей, где лежал сверток с запрещенным веществом. Кроме того, фрагменты наркотика были найдены в салоне авто мужчины.

В отношении жителя Минска было заведено уголовное дело, он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук отметил, обвиняемый имеет на иждивении двоих малолетних детей. Ему было предъявлено обвинение в незаконных без цели сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса. По названной статье предусматривается до пяти лет лишения свободы.

Тем временем МВД заявило о задержании жителя Пуховичского района, которому грозит до 10 лет.

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