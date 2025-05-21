Минчанин может сесть на пять лет за находку в коробке в кармане куртки

Через несколько дней сотрудники наркоконтроля задержали минчанина и доставили его в Партизанское РУВД. Во время личного досмотра в кармане куртки мужчины сотрудниками была обнаружена коробка из-под никотиновых паучей, где лежал сверток с запрещенным веществом. Кроме того, фрагменты наркотика были найдены в салоне авто мужчины.