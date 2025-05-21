Состав руководителей уфимского «Салавата Юлаева» сохранит свои должности

Состав уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» продолжит свою работу после завоевания бронзовых наград в КХЛ. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров изданию ТАСС.
В беседе с журналистами глава региона пояснил, что для руководящего звена клуба установлены конкретные целевые показатели на предстоящий спортивный период. Хабиров отметил, что результаты двух предыдущих сезонов вызывали разочарование, однако в текущем чемпионате команда продемонстрировала качественную игру по всем параметрам. По его мнению, коллективу не хватило лишь небольшой доли везения, а потенциал для развития сохраняется при нынешнем управленческом составе.
Как сообщалось ранее, генеральным директором уфимской команды с 2021 года остается Ринат Баширов. Кроме того, было принято решение о продлении на два года контракта с главным тренером Виктором Козловым.
Напомним, в завершающем матче полуфинальной серии плей-офф «Салават Юлаев» потерпел поражение от ярославского «Локомотива».
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