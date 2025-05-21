Состав руководителей уфимского «Салавата Юлаева» сохранит свои должности

В беседе с журналистами глава региона пояснил, что для руководящего звена клуба установлены конкретные целевые показатели на предстоящий спортивный период. Хабиров отметил, что результаты двух предыдущих сезонов вызывали разочарование, однако в текущем чемпионате команда продемонстрировала качественную игру по всем параметрам. По его мнению, коллективу не хватило лишь небольшой доли везения, а потенциал для развития сохраняется при нынешнем управленческом составе.