Во Владивостоке девушка на электросамокате врезалась в автомобиль

Во Владивостоке утром 19 мая произошло ДТП с участием электросамоката и легкового автомобиля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По предварительной информации, около 08:30 17-летняя девушка на электросамокате двигалась со стороны улицы Адмирала Смирнова в направлении Бородинской. В какой-то момент она не справилась с управлением, наехала на препятствие, а затем столкнулась с автомобилем Honda Fit, двигавшимся в попутном направлении.
В результате происшествия подросток получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
По итогам рассмотрения материалов в отношении водителя автомобиля было вынесено определение об отказе в возбуждении административного дела по статье 12.24 КоАП РФ — в его действиях не установлено нарушений.
Проверка по факту ДТП продолжается. Окончательное решение будет принято по результатам административного расследования.
Напомним, во Владивостоке начал работу чат-бот (12+), через который горожане могут сообщать о случаях неправильной парковки электросамокатов. Все обращения оперативно передаются операторам сервисов проката с помощью Муниципального центра управления и управления городской среды.