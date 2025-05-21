Во Владивостоке девушка на электросамокате врезалась в автомобиль

По предварительной информации, около 08:30 17-летняя девушка на электросамокате двигалась со стороны улицы Адмирала Смирнова в направлении Бородинской. В какой-то момент она не справилась с управлением, наехала на препятствие, а затем столкнулась с автомобилем Honda Fit, двигавшимся в попутном направлении.