Аферист представился знакомой самарчанки и украл у нее все сбережения

Мошенник развел местную жительницу через мессенджер. Правоохранители завели уголовное дело, сообщили в региональном главке.
Незнакомец связался с 29-летней горожанкой и представился ее знакомой. Позже попросил занять 6,5 тыс. рублей. Та объяснила, что постоянного дохода нет. Тогда собеседник предложил скинуть все свои сбережения.
Девушка согласилась и отправила деньги. После этого неизвестный перестал отвечать. Пострадавшая обратилась за помощью к полицейским. Те возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
На днях писали, что злоумышленники запугали самарца и стащили у него 4,8 млн рублей.
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