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В Тольятти из-за пожара пострадали 10 машин и фасад здания

В среду, 21 мая, в Тольятти произошел пожар около дома № 27 по Итальянскому бульвару. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В 9:40 загорелась «Газель». Кроме того, огонь уничтожил еще два автомобиля. Также оказались повреждены семь автомобилей и фасад здания. Пострадавших нет.

Пожар ликвидировали в 10:10. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.