Ураганный ветер вызвал аварийные отключения света в районах Краснодарского края

В Армавире в настоящее время специалисты работают над устранением последствий. Из-за отсутствия электроэнергии не работают светофоры на улицах. Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками и разметкой.
Спасатели призывают жителей и гостей города быть осторожными. Коммунальные службы просят с пониманием отнестись к временным трудностям.
Для получения информации об отключениях света можно обратиться по телефонам: филиал АО «Электросети Кубани» «Армавирэлектросеть»: +7 (86137) 2−22−12; ЕДДС: +7 (86137) 3−20−00.
Также отключения электричества произошли в Новокубанском районе. Для оперативного устранения аварий задействованы все необходимые ресурсы. Жителей просят соблюдать меры предосторожности и не приближаться к повреждённым линиям электропередачи. О любых случаях обрыва проводов или повреждения электрооборудования следует сообщать по номеру
— Отключение водоснабжения связано с отсутствием электроснабжения. Специалисты работают до полного устранения аварий, все заявки будут отработаны!, — написал глава Новокубанского района Александр Гомодин в Telegram.
В Кавказском районе также проводятся работы по устранению последствий стихийного бедствия. В ликвидации последствий задействованы три бригады аварийно-спасательного отряда, девять аварийных бригад от электроснабжающих организаций, включая специалистов из соседних районов.
В случае обнаружения обрыва проводов или повреждения электрооборудования необходимо сообщить об этом по телефону ЕДДС 6−40−04, сообщил глава Кавказского района Юрий Ханин в своём Telegram-канале.
В Гулькевичском районе был создан оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий сильного ветра. Все службы работают в усиленном режиме.
В случае обнаружения обрывов проводов, поваленных деревьев и других происшествий просьба сообщать об этом в комментариях к посту в Telegram-канале администрации Гулькевичского района.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки на территории Кубани и Адыгеи ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом и сильным ветром до 25 м/с. На реках возможны подъёмы уровня воды.
ПАО «Россети Кубань» сообщило о переводе филиалов компании в режим повышенной готовности. Для оперативного реагирования подготовлены более 1900 человек и более 790 единиц техники, включая 414 бригад.
В случае необходимости для обеспечения электричеством социальных объектов будут задействованы более 100 передвижных дизель-генераторных установок. Их общая мощность составляет более 12 МВт.
Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по номеру 8−800−220−0−220, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Кубань».