Ураганный ветер вызвал аварийные отключения света в районах Краснодарского края

Также отключения электричества произошли в Новокубанском районе. Для оперативного устранения аварий задействованы все необходимые ресурсы. Жителей просят соблюдать меры предосторожности и не приближаться к повреждённым линиям электропередачи. О любых случаях обрыва проводов или повреждения электрооборудования следует сообщать по номеру 8 (861) 954−15−97 .