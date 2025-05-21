На слушаниях в Ростове разъяснили, как у подрядчика принимали Западную хорду

По словам опрошенных, их руководитель не давал указаний по ускорению или затягиванию приемки работ в рамках госконтракта. При этом протоколы собраний не составлялись, и все обсуждения проходили в устном формате. Также стало известно, что бывший глава министерства не подписывал акты выполненных работ.