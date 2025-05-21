На слушаниях в Ростове разъяснили, как у подрядчика принимали Западную хорду

На слушаниях в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону рассказали, как принималась работа подрядчика Западной хорды в министерстве транспорта региона.
Свидетельские показания троих сотрудников министерства заслушали в рамках дела бывшего главы минтранса Ростовской области Виталия Кушнарева.
По словам опрошенных, их руководитель не давал указаний по ускорению или затягиванию приемки работ в рамках госконтракта. При этом протоколы собраний не составлялись, и все обсуждения проходили в устном формате. Также стало известно, что бывший глава министерства не подписывал акты выполненных работ.
Напомним, дело в отношении Виталия Кушнарева рассматривают по статьям о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
По данным следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора одной из организаций 95 млн рублей. Указанные деньги якобы требовались за беспрепятственную приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Задержание провели после жалобы предпринимателя в ноябре 2024 года.
Также сообщалось, что во время обыска у экс-министра нашли незаконно купленный пистолет марки «Кольт» и патроны к нему.
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