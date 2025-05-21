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Минчанин поругался с мужчиной у магазина и перебросил его через ограждение

Житель Минска перебросил через ограждение мужчину, с которым поругался у магазина.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин поругался с мужчиной у магазина и перебросил его через ограждение. Подробности обнародовали в прокуратуре Ленинского района, пишет агентство «Минск-Новости».

В сообщении говорится, что 37-летний фигурант находился около магазина, расположенного на Игуменском тракте. Минчанин стал провоцировать конфликт с незнакомым мужчиной, высказывая в его адрес различные угрозы. После этого, мужчина ударил незнакомца кулаком в голову и перебросил через перила парапета.

«Тот упал с высоты и получил серьезные травмы. Согласно заключению эксперта, они относятся к категории тяжких телесных повреждений», — сказано в сообщении.

Житель Минска был задержан, в отношении него завели уголовное дело. Заместитель прокурора Ленинского района Александр Мазаник сообщил, что мужчине было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, совершенного из хулиганских побуждений по пункту 7 части 2 статьи 147 Уголовного кодекса. Представитель прокуратуры отметил, что минчанин признал вину полностью и раскаялся в содеянном.

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