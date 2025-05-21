Минчанин поругался с мужчиной у магазина и перебросил его через ограждение

Житель Минска был задержан, в отношении него завели уголовное дело. Заместитель прокурора Ленинского района Александр Мазаник сообщил, что мужчине было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, совершенного из хулиганских побуждений по пункту 7 части 2 статьи 147 Уголовного кодекса. Представитель прокуратуры отметил, что минчанин признал вину полностью и раскаялся в содеянном.