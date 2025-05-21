Мобильный интернет временно отключили в Липецкой области в целях безопасности

Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности. Только за минувшую ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников над различными регионами страны», — сказал глава региона.
Он подчеркнул: как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен.
Отмечается, что стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что ограничения работы мобильного интернета во время крупных мероприятий необходимы для заблаговременного предотвращения угроз для россиян.