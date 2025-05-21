Огонь охватил 10 машин и часть фасада здания в Тольятти утром 21 мая

В утреннем происшествии никто не пострадал. Подробностями поделились представители областного ГУ МЧС.
Сотрудники ведомства узнали об инциденте в Автозаводском районе города в 9:40. На Итальянском бульваре, 27 горела «Газель». Также пламя уничтожило еще два авто и повредило семь. Задело фасад десятиэтажного здания.
Медпомощь никому не потребовалась. Пожар потушили в 10:10. На проблемном участке работали шесть специалистов и две спецмашины. Причины произошедшего выясняют.
Ранее в губернии на пожаре в МКД погиб пенсионер, 30 человек эвакуировали.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!