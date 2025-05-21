Бастрыкин возобновил уголовное дело из-за травмирования женщины на льду

После повторного обращения жительницы Уфы в электронную приемную СУ СКР председатель ведомства Александр Бастрыкин распорядился возобновить уголовное производство. В своем обращении женщина пожаловалась, что до сих пор никто из ответственных за уборку тротуаров не понес наказания за халатность.
По ее словам, в январе она получила перелом позвоночника, поскользнувшись на неочищенном ото льда тротуаре. Несмотря на необходимость продолжительного и дорогостоящего лечения, виновные лица избежали какой-либо ответственности. Первоначально возбужденное следственным управлением уголовное дело было прекращено по решению прокурора Советского района.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СК Ильясу Масаллимову возобновить расследование и предоставить отчет о его ходе.
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