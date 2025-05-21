Бастрыкин возобновил уголовное дело из-за травмирования женщины на льду

После повторного обращения жительницы Уфы в электронную приемную СУ СКР председатель ведомства Александр Бастрыкин распорядился возобновить уголовное производство. В своем обращении женщина пожаловалась, что до сих пор никто из ответственных за уборку тротуаров не понес наказания за халатность.