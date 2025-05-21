В Молдове бродячие животные все чаще кидаются на людей: Запасы вакцины от бешенства на исходе — осталось всего тысяча доз

НАОЗ напоминает гражданам о необходимости избегать контакта с незнакомыми животными и просит не пытаться ловить, кормить или гладить их, даже если они кажутся безобидными. Это касается и диких животных, таких как лисы или куницы, которые могут быть носителями вируса бешенства.