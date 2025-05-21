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19-летний водитель кроссовера сбил насмерть пешехода под Воронежем

Личность мужчины устанавливается.

Источник: ГУ МВД по региону

На трассе в селе Девица Семилукского района произошла трагедия: водитель кроссовера сбил насмерть пешехода, личность которого пока не установлена. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Как стало известно, происшествие произошло поздно вечером 20 мая около 23:00 на 205-м км автодороги Р-298 «Курск — Воронеж — Р22 “Каспий”. За рулем автомобиля Toyota RAV4 находился 19-летний молодой человек, который, согласно предварительной версии полиции, наехал на человека, переходившего дорогу в запрещенном месте, но в пределах видимости надземного пешеходного перехода.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Полиция проводит проверку, в ходе которой выясняются все обстоятельства и причины случившегося.