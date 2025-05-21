19-летний водитель кроссовера сбил насмерть пешехода под Воронежем

Как стало известно, происшествие произошло поздно вечером 20 мая около 23:00 на 205-м км автодороги Р-298 «Курск — Воронеж — Р22 “Каспий”. За рулем автомобиля Toyota RAV4 находился 19-летний молодой человек, который, согласно предварительной версии полиции, наехал на человека, переходившего дорогу в запрещенном месте, но в пределах видимости надземного пешеходного перехода.