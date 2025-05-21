Красноярец три дня не мог выбраться из коллектора

Стоны человека, доносившиеся из коллектора, услышала гулявшая неподалеку с собакой женщина и позвонила в экстренную службу.
«Оказалось, что там лежал 35-летний мужчина с травмированными ногами и самостоятельно выбраться по лестнице вверх не мог. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда прибыли на место и с помощью трипода с лебедкой эвакуировали пострадавшего, после чего передали медикам», — рассказали в ведомстве.
При каких обстоятельствах мужчина оказался в коллекторе, не уточняется.