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Красноярец три дня не мог выбраться из коллектора

В Красноярске в районе улицы Партизана Железняка спасатели вызволили из коллектора мужчину, который провел там три дня.

Источник: КГКУ «Спасатель»

Стоны человека, доносившиеся из коллектора, услышала гулявшая неподалеку с собакой женщина и позвонила в экстренную службу.

«Оказалось, что там лежал 35-летний мужчина с травмированными ногами и самостоятельно выбраться по лестнице вверх не мог. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда прибыли на место и с помощью трипода с лебедкой эвакуировали пострадавшего, после чего передали медикам», — рассказали в ведомстве.

При каких обстоятельствах мужчина оказался в коллекторе, не уточняется.