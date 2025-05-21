В ГУФСИН России по Пермскому краю официально прокомментировали ЧП в ИК № 1

Как сообщают в ведомстве, 19 мая в исправительной колонии № 1 осужденный, работавший в столовой учреждения, из-за нарушения техники безопасности получил производственную травму. Ему незамедлительно оказали помощь сотрудники медицинской службы учреждения, также была вызвана бригада скорой помощи.
В настоящее время осужденный госпитализирован городскую больницу Соликамска, его состояние оценивается как стабильное.
«При выводе на работу с осужденным был проведен инструктаж, а также он был ознакомлен с техникой безопасности, о чем свидетельствуют отметки в соответствующем журнале», — сообщают в теруправлении ФСИН. Государственной инспекцией труда проводится проверка.