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В Липецкой области временно ограничен мобильный интернет

В целях обеспечения безопасности мобильный интернет временно отключен в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о временном ограничении работы мобильного интернета на территории региона. Это связано с решением военных органов обеспечить дополнительные меры безопасности.

Как отметил глава региона, только за минувшую ночь силами противовоздушной обороны были сбиты 127 беспилотников в разных регионах страны. В целях предотвращения возможных угроз доступ к мобильным сетям отключен до стабилизации ситуации.

При этом стационарный интернет и подключения через Wi-Fi продолжают функционировать в обычном режиме. Администрация области призывает жителей использовать эти каналы для связи и получения информации из официальных источников.

«Просим отнестись с пониманием. Безопасность — прежде всего.» — говорится в сообщении губернатора.