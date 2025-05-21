В Липецкой области временно ограничен мобильный интернет

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о временном ограничении работы мобильного интернета на территории региона. Это связано с решением военных органов обеспечить дополнительные меры безопасности.
Как отметил глава региона, только за минувшую ночь силами противовоздушной обороны были сбиты 127 беспилотников в разных регионах страны. В целях предотвращения возможных угроз доступ к мобильным сетям отключен до стабилизации ситуации.
При этом стационарный интернет и подключения через Wi-Fi продолжают функционировать в обычном режиме. Администрация области призывает жителей использовать эти каналы для связи и получения информации из официальных источников.
«Просим отнестись с пониманием. Безопасность — прежде всего.» — говорится в сообщении губернатора.