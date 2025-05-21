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В Куйбышевском районе Самары грунтовые воды и осадки подтопили Кряжское кладбище

В самарских соцсетях жители распространили информаци о том, что на Кряжском кладбище вода распространилась на несколько участков.

В самарских соцсетях жители распространили информаци о том, что на Кряжском кладбище вода распространилась на несколько участков.

Руководитель Куйбышевского района Георгий Выводцев поспешил дать комментарий на эту тему. По его словам, в подтоплении виноваты грунтовые воды и дождь.

Глава района отметил, что на объекте будет установлена специальная дренажная канава, которая позволит воде уходить.

Недавно в Самаре произошла серьезная авария на водоканале. Вода залила перекресток улиц Самарской и Вилоновской вблизи школы № 6.

Больше новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».