На агрессивную школьницу из Омской области завели дело о побоях

«12-летняя К. устроила скандал. После замечания работницы о запрете курения подросток сначала пристала к ней с вопросами о подаренных цветах, затем напала на нее — таскала за волосы и угрожала ножом. Конфликт усугубился, когда на защиту дочери встала ее мать, учитель младших классов местной школы», — говорится в сообщении.