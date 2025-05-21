На агрессивную школьницу из Омской области завели дело о побоях

Инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Омскому району разбираются в ситуации, произошедшей в пункте выдачи товаров в селе Дружино Омского района. ЧП произошло еще 11 мая. Как сообщают очевидцы, подросток стала курить в ПВЗ.
«12-летняя К. устроила скандал. После замечания работницы о запрете курения подросток сначала пристала к ней с вопросами о подаренных цветах, затем напала на нее — таскала за волосы и угрожала ножом. Конфликт усугубился, когда на защиту дочери встала ее мать, учитель младших классов местной школы», — говорится в сообщении.
В настоящий момент материал в отношении 12-летней посетительницы ПВЗ направлен в комиссию по делам несовершеннолетних, в отношении 16-летний девочки составлен административный протокол по факту нанесения побоев.
До данного происшествия в поле зрения сотрудников органов внутренних дел несовершеннолетние не попадали.