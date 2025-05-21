У 10-месячного малыша сгнила часть кишечника из-за лаваша и картошки фри

По словам медиков, женщина ехала из одной из областей в Ташкент и по дороге купила еду на вынос. Когда младенец, находящийся у неё на руках, начал плакать, она, не раздумывая, разжевала купленный лаваш и картошку и накормила ребёнка, считая это временной мерой, чтобы его успокоить.
Спустя некоторое время ребёнку стало резко хуже. У него начались многократная рвота, вздутие живота, кровь в стуле и резкие боли. Малыша срочно госпитализировали.
Врачам пришлось проводить многоэтапную операцию. Сначала они удалили сгнившую часть кишечника и установили стому — специальное отверстие на животе, через которое на протяжении шести месяцев будет выводиться содержимое кишечника. Только спустя полгода, после стабилизации состояния, ребёнку проведут повторную операцию по восстановлению кишечника. Всё это время он будет находиться на строгой диете, и ни о каких «взрослых» блюдах речи быть не может.
Медики подчёркивают: у детей до года пищеварительная система ещё не способна переваривать тяжёлую и жирную пищу, так как нужные ферменты ещё не вырабатываются. Именно поэтому любые блюда с общего стола, даже в небольших количествах, могут вызвать серьёзные осложнения, вплоть до кишечной непроходимости, некроза и сепсиса.
По словам специалистов, о проблемах с кишечником у младенцев сигнализируют вздутие живота, частый крик каждые несколько минут, кровь в кале, резкая боль. Родители, не осознавая тяжести ситуации, часто прибегают к «народному лечению», давая детям курагу, чернослив или слабительные, что только усугубляет состояние.
Педиатры напоминают: до трёх лет основным питанием ребёнка должно быть грудное молоко, а прикорм вводится не ранее года — и только по рекомендации врача. Начинать следует с простых овощных или фруктовых соков и пюре, следя за реакцией организма.
По данным врачей, подобные случаи поступают в отделение детской хирургии почти каждую неделю. Каждый из них — результат непонимания или небрежности родителей, которые, желая «подкормить» ребёнка, фактически подвергают его жизнь опасности.