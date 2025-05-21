У 10-месячного малыша сгнила часть кишечника из-за лаваша и картошки фри

Врачам пришлось проводить многоэтапную операцию. Сначала они удалили сгнившую часть кишечника и установили стому — специальное отверстие на животе, через которое на протяжении шести месяцев будет выводиться содержимое кишечника. Только спустя полгода, после стабилизации состояния, ребёнку проведут повторную операцию по восстановлению кишечника. Всё это время он будет находиться на строгой диете, и ни о каких «взрослых» блюдах речи быть не может.